Boric asistirá a cumbre progresista en España en su primera gira como exmandatario

"La participación del exmandatario se enmarca en seguir aportando al fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo a nivel global", subrayaron desde el equipo del exlíder estudiantil.

Se trata del primer viaje al extranjero que realizará Boric (2022-2026) desde que traspasó el poder el pasado 11 de marzo al ultraderechista José Antonio Kast.

El objetivo de la cumbre de Barcelona es coordinar una respuesta global ante el avance del autoritarismo, la extrema derecha y la erosión del multilateralismo, en un contexto internacional marcado por el aumento de las tensiones bélicas y las presiones económicas.

Entre los líderes que tienen confirmada su presencia está el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Uruguay, Yamandú Orsi; y de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

La idea de una reunión periódica de líderes progresistas en defensa de la democracia y ante el avance de la ultraderecha y el populismo fue impulsada por Sánchez y Lula en un encuentro que mantuvieron en septiembre de 2024 en Nueva York en los márgenes de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A raíz de ello, Santiago de Chile albergó el pasado mes de julio una primera cumbre que tuvo a Boric como anfitrión y en la que estuvieron presentes Sánchez, Lula, Petro y Orsi.

Tras su paso por la ciudad condal, Boric viajará a Alemania para participar en el Berlín Forum Global Cooperation 2026 y a Reino Unido para asistir al Hay Festival 2026, en Gales, y a un encuentro en la British Library de Londres.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó este miércoles el permiso solicitado por el expresidente para viajar fuera del país durante los seis meses posteriores a dejar el cargo.

Militante del Frente Amplio y diputado durante ochos antes, Boric se convirtió en marzo de 2022 en el jefe de Estado más joven de la historia chilena y durante su mandato criticó en distintos foros internacionales la invasión de Rusia a Ucrania, la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y la situación de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua.