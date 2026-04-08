El cacique Raoni apoya la reelección de Lula pese a planes "destructivos" en la Amazonía

En declaraciones a EFE durante el Campamento Tierra Libre, en Brasilia, Raoni marcó una distancia insalvable con la oposición liderada por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal adversario de Lula, según las últimas encuestas.

"Yo apoyaré a Lula nuevamente. No voy a apoyar al hijo de Bolsonaro. No voy a votar por él, porque ellos no piensan bien, no tienen noción de los problemas, no entienden las cosas", aseguró.

Sin embargo, el cacique matizó que está abierto al diálogo con cualquier candidato "fuerte" con posibilidades de victoria para discutir las demandas de su pueblo.

A pesar de su cercanía con el líder progresista, con quien subió la rampa del Palacio del Planalto en su investidura en 2023, Raoni expresó su rotunda negativa a proyectos clave para la logística del agronegocio que han ganado espacio en la agenda gubernamental, como la construcción de un ferrocarril en la Amazonía brasileña.

Este proyecto llamado 'Ferrogão' y originalmente lanzado durante la gestión de Jair Bolsonaro (2019-2022) cuenta con el apoyo del actual Gobierno, a pesar de la resistencia de pueblos indígenas y asociaciones ambientalistas.

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"Oí hablar sobre el 'Ferrogrão' y no acepté. ¿Por qué no acepté? Porque destruye la naturaleza, destruye la selva", afirmó.

Del mismo modo, cuestionó la decisión del Gobierno de aprobar concesiones a empresas privadas para la construcción de hidrovías en importantes ríos de la Amazonía, autorizando el dragado de los mismos para facilitar el flujo de barcazas.

"Oí decir que Lula había liberado que un río sea transformado en hidrovía para transportar grandes sojas. Son cosas que vienen causando problemas para la naturaleza. Eso nunca lo acepté", expresó.

Posteriormente, el Gobierno de Lula dio marcha atrás a esa iniciativa tras las protestas de grupos indígenas.

Para el líder indígena, esos proyectos representan una "gran devastación" que acarrea problemas para todos los seres humanos.

El cacique aprovechó la acampada, que este año exige la protección de tierras ancestrales bajo el lema "Demarca Lula: un Brasil soberano es tierra demarcada y protegida", para lanzar una advertencia a la sociedad no indígena.

"Refuerzo para ustedes, hombres blancos, que paren de destruir. Paren de causar esos problemas, pues habrá consecuencias", advirtió Raoni, quien instó a "cuidar el planeta para que otras generaciones puedan ver la tierra en la que estamos".

La movilización indígena, que concentra a miles de personas de todo Brasil en la capital, continuará durante toda la semana con el objetivo de presionar al Gobierno por la lentitud en los procesos de demarcación de territorios.