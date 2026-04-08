El Kospi surcoreano sube casi un 6 % tras el cese el fuego entre Irán y EE.UU.

Tras unas tres horas de operaciones, el indicador aumentaba un 5,95 %, o 326,96 puntos, hasta situarse en 5.821,74 enteros. El Kospi subió un 0,82 % al cierre de operaciones el martes.

Poco después de la apertura, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de compra en el Kospi, un mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas, después de que se registran alzas superiores al 5 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se incrementaba un 4,22 %, o 43,79 puntos, hasta los 1.080,52 enteros.

El buen desempeño de la Bolsa surcoreana sucede poco después del anuncio del cese el fuego de dos semanas acordado entre Irán y Estados Unidos, y las declaraciones del ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, de que será posible el paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, vía clave del transporte global de crudo y gas, durante el período.

Las acciones de Samsung Electronics aumentaban casi un 7 % a media sesión, mientras su principal rival, SK Hynix, se disparaba por encima del 9,5 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fabricante de vehículos Hyundai Motor ascendía más del 7 %, y su empresa hermana Kia se elevaba un 4,5 %.