Estrecho de Ormuz en el foco: 800 buques varados y el comercio global bajo tensión

Los primeros cruces de buques por el estrecho de Ormuz se dieron esta madrugada, tras el anuncio de la tregua temporal alcanzada con mediación de Pakistán y tras unas negociaciones in extremis entre Estados Unidos e Irán.

Al menos 800 buques petroleros, clave en el comercio del sector energético global están actualmente inmovilizados en el Golfo Pérsico. Pero armadores y fletadores indicaron el miércoles que se estaban preparando para volver a poner en marcha sus buques, según Lloyd’s List.

Irán aceptó reabrir este paso estratégico en el marco de un acuerdo de alto el fuego, indicó hoy la compañía de seguimiento marítimo MarineTraffic.

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El acceso a esta vía marítima fue restringido drásticamente por Irán desde el inicio, el pasado 28 de ferbero, de la ofensiva israeloestadounidense.

El estrecho de Ormuz, bordeado por Irán y Omán, es un cuello de botella que conecta las aguas del Golfo con las principales rutas marítimas internacionales.

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Caída del 95% del tráfico

El tránsito por esta vía marítima, por la que en tiempos normales circulaba un 20% del comercio mundial de petróleo y gas, cayó en picado desde el estallido de la guerra. Pero desde el 1 de marzo al 7 de abril, solo 307 navíos cruzaron el estrecho, lo que supone una caída del 95% respecto a antes del conflicto, según datos de la firma Kpler, propietaria de Marine Traffic.

En un mensaje en X, la empresa señaló que el granelero NJ Earth, propiedad de un armador griego, y el Daytona Beach, con bandera de Liberia, franquearon el estrecho a tempranas horas de hoy. Ambos habían zarpado del puerto de Bandar Abás, en Irán.

Tareas durante la pausa

Durante este periodo, los tránsitos por Ormuz se realizarán “en coordinación con las fuerzas armadas iraníes”, declaró en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

“El transito del navío NJ Earth puede constituir una primera señal de reanudación, pero es todavía demasiado pronto para decir si se trata de una reapertura más amplia vinculada al alto el fuego o una autorización pactada de antemano”, precisó Ana Subasic, analista de Kpler.

Este buque mantuvo activado su transpondedor mientras navegaba cerca de la isla iraní de Larak, apodada el “peaje de Teherán” por la revista marítima de referencia Lloyd’s List. La AFP no ha podido confirmar su destino por el momento.