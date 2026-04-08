Etiopía extiende el mandato del líder de la región de Tigré antes de las elecciones

De conformidad con la Constitución y la ley etíope y tras la presentación de un informe anual por parte del dirigente regional, "el primer ministro, Abiy Ahmed, ha prorrogado el nombramiento del teniente general Tadesse Werede como jefe de la Administración Provisional de la Región de Tigré por un año, con efecto a partir del 9 de abril", informó la Oficina del Primer Ministro en X.

Esta decisión arroja dudas sobre la celebración de los próximos comicios en una región donde ya no se colocaron las urnas en las elecciones generales de 2021, a causa de la guerra.

La noticia llega después de la escalada de tensiones en la región desde principios de año, tras los nuevos enfrentamientos que estallaron a finales de enero entre fuerzas del Ejército federal etíope y el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), partido que gobernaba la zona antes del estallido de la guerra.

Entonces, Werede rechazó cualquier nuevo conflicto con el Gobierno federal, al que acusó de perpetrar ataques con drones en la región que podrían desatar una "guerra total".

El teniente general fue designado el pasado abril por Abiy para liderar la Administración Provisional tigrina, como una figura de consenso, después de la destitución de su antecesor, Getachew Reda, inmerso en una crisis interna desatada dentro del FPLT.

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La división en el seno de las fuerzas tigrinas -que opone al Gobierno provisional y a ciertas facciones del FPLT- hace que no exista un acuerdo sobre cómo deben abordarse los conflictos con el Gobierno federal.

Tigré sufrió una cruenta guerra que empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando Abiy ordenó una ofensiva contra el FPLT en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

El conflicto se zanjó en 2022 con un acuerdo de paz firmado en Pretoria, cuyo cumplimiento ha encontrado muchas dificultades.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra, según el mediador de la Unión Africana (UA) en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.