Irán comparte recomendaciones para que los buques eviten las minas en Ormuz

Debido a la guerra, que comenzó el pasado 28 de febrero, y "ante la presencia de diversos tipos de minas antibuque" en la zona, la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de las fuerzas armadas iraníes, indicó que los buques que transiten el estrecho "deberán coordinarse con la CGRI y, hasta nuevo aviso, utilizar las rutas alternativas para el tránsito" por esta estratégica vía.

Según indicaron medios persas, se establecerá una ruta de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso, ambas conforme a un mapa que Tasnim compartió en Telegram.

Tras registrar caídas drásticas del tráfico de hasta el 97 % tras el inicio de la guerra, el movimiento en el estrecho de Ormuz comenzó a reanudarse con cautela el miércoles después de que EE.UU. e Irán acordaran una tregua de dos semanas que permitirá el "paso seguro" por la vía.

Sin embargo, el mismo miércoles Teherán anunció una interrupción de la navegación de los buques petroleros como respuesta a los masivos bombardeos sorpresa que Israel lanzó contra el Líbano, una información que ha negado la Casa Blanca.

Horas antes del acuerdo, Teherán aseguró que su plan estipula un "protocolo de seguridad" para garantizar el "control" iraní de este paso estratégico, por el que antes de la guerra circulaba cerca de un 20 % de las energías fósiles mundiales.

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La reapertura de Ormuz ha sido una demanda de la comunidad internacional y, especialmente, de Trump, que ha amenazado reiteradamente a Irán con atacar y "arrasar" sus centrales eléctricas y sus puentes si no reabría el estrecho. Incluso aseguró que todo el país podría ser "aniquilado en una sola noche" y que volvería a "la Edad de Piedra".