Irán y EE.UU. acuerdan un alto el fuego temporal que Israel no aplicará en Líbano: Día 40

Sin embargo, Israel, que también aceptó esta tregua, señaló que las hostilidades no cesarán en el Líbano, donde su Ejército mantiene una dura ofensiva aérea y terrestre.

Esto es lo más destacado al inicio del día 40 de la guerra:

- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció en redes sociales un acuerdo con Irán para un alto el fuego de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán.

- Trump aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en "una etapa muy avanzada", además de indicar que la razón de este pacto es haber "cumplido y superado todos los objetivos militares".

- El ministro iraní de Exteriores iraní, Abas Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante las próximas dos semanas, después del cese del fuego bilateral.

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- Trump, por su parte, demandó que Teherán acceda en el futuro a "la apertura completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz, después de que el Consejo Nacional de Seguridad persa asegurase que su plan estipula un "protocolo de seguridad" para garantizar el "control" iraní de este paso estratégico.

- Irán reiteró que el acuerdo no significa "el fin de la guerra" y que esta queda sujeta a que Washington acepte sus propuestas.

- El Gobierno de Israel anunció que acepta el alto el fuego bajo la condición de que Teherán "abra inmediatamente" el estrecho de Ormuz y cese sus ataques en la región, pero afirmó que el acuerdo de no incluye Líbano, en contra de lo señalado por Pakistán.

- Ni el Gobierno de Líbano ni la milicia chií Hizbulá se han pronunciado sobre el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

- En paralelo, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) informaron de al menos tres ataques sobre su territorio "lanzados desde Irán" posteriores al anuncio de del alto el fuego.

- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó la tregua de dos semanas y anunció que el alto a las hostilidades entra en vigor de forma inmediata gracias a la mediación de Islamabad, donde a partir del 10 de abril se celebrarán las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

- La Casa Blanca prevé que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, esté presente en las próximas conversaciones entre su país e Irán, según ha informado, citando a representantes del Gobierno estadounidense, la cadena estadounidense CNN.

- La base de la negociación es el plan de diez puntos de Teherán, que contempla el cese de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán pero también sobre los aliados del país en la región; la retirada de las tropas estadounidenses de toda la región; el levantamiento de todas las sanciones económicas sobre Irán y la eliminación de las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) contra Teherán.

- El precio del petróleo bajó considerablemente, por debajo de los 100 dólares, y las principales bolsas de Asia abrieron este miércoles al alza, influenciadas por el acuerdo de alto el fuego.

- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó un 14,19 % tras el anuncio, hasta los 96,92 dólares, mientras que el barril de brent, de referencia en Europa, bajaba un 13,3 % hasta los 94,74 dólares a las 1:37 GMT, en horas de negociación asiática.

- Asimismo, los principales índices de Tokio y Seúl se dispararon a la apertura con una subida del 4 y 5 % respectivamente, seguidos por los referenciales de Hong Kong y Shanghái, con ganancias más modestas, al crecer un 2,51 y 1,03 %.