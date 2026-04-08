Israel reabrirá el jueves el espacio aéreo en el aeropuerto de Ben Gurión

El texto especifica que, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Transportes, están trabajando para "reanudar completamente" la actividad en el Aeropuerto de Ben Gurión a partir de la medianoche, mientras que este jueves por la mañana también volverá a la normalidad el Aeropuerto de Herzliya y el domingo el de Ramón, en el sur del país.

"El regreso de los vuelos desde el Aeropuerto de Haifa se considerará hacia finales de semana, de acuerdo con la evaluación de la situación", detalla el texto.

Sobre el regreso de las aerolíneas extranjeras, ya que durante la guerra solo las israelíes -El Al, Arkia o Israir- han podido operar un vuelo por hora y con solo 50 pasajeros al principio, dependerá de las decisiones regulatorias en los países de origen y destino, por lo que será un retorno gradual.