La guerra en Irán, inversiones y tecnología protagonizarán la visita de Sánchez a China

Este viaje, según fuentes del Ejecutivo, es el primero que en el lenguaje diplomático tendrá carácter oficial, pese a que ya ha realizado tres visitas consecutivas en los tres años anteriores.

De ahí que en esta ocasión, el almuerzo en el Gran Palacio del Pueblo ofrecido por el presidente chino, Xi Jinping, previsto para el día 14, tendrá consideración de banquete oficial.

Ese mismo día Sánchez tendrá reuniones con Xi, con el primer ministro chino, Li Qiang (con quien presidirá la firma de varios acuerdos), y con el presidente de la Asamblea, Zhao Leji.

El viaje se realiza en un contexto geopolítico especialmente convulso, que hará que en esos encuentros esté presente la crisis en Oriente Medio, un asunto ante el que los gobiernos de España y China han criticado que el ataque de EE.UU. e Israel a Irán no haya respetado el derecho internacional.

La previsión es que el presidente del Gobierno llegue a China el sábado, aunque el Ejecutivo no detalla aún la ruta definitiva del vuelo, pero sí asume que será más largo, debido a la guerra en Oriente Medio, ni tampoco informa de la agenda privada que pueda tener Sánchez junto a su esposa, Begoña Gómez, antes del inicio de la agenda oficial al comienzo de la semana.

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No viajará con Sánchez el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pero sí se incorporará a la delegación española para las reuniones del martes con las tres máximas autoridades chinas.

Antes de esos encuentros de carácter político, el presidente del Gobierno visitará el lunes la universidad de Tsinghua, una de las más prestigiosas de China y la Academia China de Ciencias. Además, se desplazará a la sede de la tecnológica Xiaomi

Al día siguiente y antes de verse con Xi, tendrá un encuentro con inversores, a los que mostrará las oportunidades que ofrece España.

Su última jornada en Pekín, el día 15, la dedicará a una serie de reuniones, entre ellas con representantes de empresas de innovación y con los responsables de la Cámara de Comercio UE-China.