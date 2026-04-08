Muere una periodista libanesa en bombardeos israelíes contra su casa en el sur del Líbano

"Con profunda tristeza, lamentamos el fallecimiento de nuestra colega, la profesional de los medios de comunicación de la radio Sawt al Farah, Ghada Dayekh, cuya trayectoria comenzó con el lanzamiento de la emisora ​​en la década de 1980", dijo la emisora privada en un comunicado publicado en su página web.

La nota recordó que Dayekh trabajó en la radio durante 37 años y que "fue martirizada como consecuencia de un ataque israelí a traición" contra su vivienda.

Por su parte, la fundación libanesa Samir Kassir condenó la muerte de la periodista y denunció que otro informante, Amin Shomer de la cadena de televisión Al Manar resultó herido en otro ataque israelí que tuvo como objetivo el complejo Al Zahraa de Sidón, también en el sur del Líbano.

Además, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó "el asesinato de la periodista libanesa Ghada Dayekh" y recordó que, el pasado 3 de marzo, la sede de la emisora Sawt al Farah fue atacada desde el aire junto con otras dos instalaciones de medios de comunicación en un lapso de 24 horas.

"El ataque se produjo en medio de una escalada en los bombardeos israelíes sobre el Líbano, horas después de que se anunciara un alto el fuego entre Irán, Israel y Estados Unidos", dijo el CPJ, que añadió que "en diez minutos, Israel llevó a cabo más de 100 ataques en todo el país".

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Según el recuento de la organización, el asesinato de Dayekh eleva a seis el número de periodistas asesinados en el Líbano en la guerra actual.

En menos de dos meses, también han fallecido Mohammed Sherri, Hussain Hamood, Ali Shoaib, Fatima Ftouni y Mohamad Ftouni.