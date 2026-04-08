Protesta de taxistas en Bogotá termina en disturbios en aeropuerto internacional El Dorado

La protesta contra las aplicaciones de transporte, que los taxistas alegan que les quitan el mercado, se concentró en la plataforma del primer piso de la terminal aérea, zona de acceso para pasajeros de vuelos nacionales e internacionales, donde unidades antidisturbios actuaron para dispersar a los manifestantes tras varios momentos de tensión.

"Tras la intervención, gran parte de los manifestantes se concentra en un aparcamiento cercano, donde aseguran que continuarán con la protesta mientras buscan ampliar la convocatoria; adicionalmente, un grupo reducido permanece en uno de los accesos a la terminal", señaló la Secretaría de Gobierno de Bogotá en X.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo algunos manifestantes lanzaron elementos de señalización vial contra la Policía, que utilizó gases lacrimógenos y bombas aturdidoras para recuperar el control de la zona. Previamente, funcionarios de la Alcaldía de Bogotá habían intentado mediar, sin éxito con los taxistas.

Las manifestaciones, que comenzaron en horas de la tarde, derivaron en bloqueos de la Avenida El Dorado, una de las principales de Bogotá, que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad, donde los conductores ocuparon varios carriles.

La situación impactó el acceso al aeropuerto, obligando a los viajeros a ingresar por el segundo piso de la terminal para evitar contratiempos en sus vuelos, mientras que TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, suspendió temporalmente servicios hacia la zona.

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Ante esa situación, la aerolínea Avianca, principal del país, recomendó a los pasajeros anticipar su llegada al aeropuerto y presentarse con al menos dos horas de antelación para vuelos nacionales y tres para internacionales, además de verificar el estado de sus itinerarios.

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó esta noche que la operación aérea "registra normalidad", pero sin embargo "hay afectación en las vías" de acceso a El Dorado.