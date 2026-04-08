República Dominicana registró una inflación interanual del 4,63 % en marzo

Asimismo, el banco emisor precisó que el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en marzo en el 0,27 %.

Los grupos que más incidieron en el IPC fueron: transporte, restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos, vivienda y salud, de acuerdo con un comunicado del BCRD.

En contraste, los grupos alimentos y bebidas no alcohólicas y comunicaciones registraron variaciones negativas, lo que contribuyó a que la inflación de marzo no fuese de mayor magnitud.

Respecto a la inflación subyacente mensual, el BCRD señaló que se ubicó en el 0,23 %, lo que ayudó a que la tasa interanual descendiera por segundo mes consecutivo hasta situarse en 4,58 %, permaneciendo de igual forma dentro del rango.

Este indicador, añadió el BCRD, permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y los servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.