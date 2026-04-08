Rusia derriba 73 drones ucranianos sobre cuatro regiones y los mares Negro y Azov

"Durante la pasada noche (desde las 20:00 hora de Moscú -17:00 GMT- del 7 de abril hasta las 07:00 hora de Moscú -04:00 GMT- del 8 de abril) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 73 drones ucranianos de ala fija", señaló en Telegram el mando castrense ruso.

Según Defensa, los drones fueron derribados sobre las regiones de Rostov, Oriol, Krasnodar, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

Además, el gobernador de la región fronteriza de Briansk, Alexandr Bogomaz, denunció ataques con drones de corto alcance contra una localidad.

"El Ejército ucraniano atacó con drones kamikaze la localidad de Demianka del distrito municipal Starodubski. A consecuencia de este ataque deliberado, lamentablemente fue herido un empleado de Brianskenergo", la compañía eléctrica local, escribió en su canal de MAX, el Telegram ruso.

Según Bogomaz, el hombre recibió la atención médica necesaria.

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"Fueron dañados dos vehículos de la compañía", añadió.

Por su parte, el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, cifró en 57 el número de civiles muertos por ataques ucranianos en esta región desde comienzos de año.

"Desde el 1 de enero de este año han muerto 57 civiles, y cada uno de ellos es una pérdida irreparable para el país, para Bélgorod. Fueron heridas 487 personas", indicó.