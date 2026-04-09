Chyno y Nacho lanzan 'Radio Venezuela', un disco que reúne decenas de artistas venezolanos

Miami (EE.UU.), 9 abr (EFE).- El dúo Chyno y Nacho presentó este jueves su nuevo álbum 'Radio Venezuela', un proyecto ideado por Nacho Mendoza junto con su sobrino Ignacio 'Happy' Mendoza, que reúne a una amplia representación de artistas venezolanos y toma como eje simbólico a la radio como vínculo con el país.