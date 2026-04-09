Conductor herido por ICE en California asegura que le dispararon antes de mover su coche

Carlos Iván Mendoza Hernández fue herido cerca de la Interestatal 5 en la ciudad de Patterson, a unos 144 kilómetros (90 millas) al sur de Sacramento, capital de California.

Sobre el incidente, Todd Lyons, el director interino de ICE, dijo que los oficiales migratorios “efectuaron los disparos defensivos” después de que Mendoza Hernández supuestamente intentara atropellar a uno de ellos cuando intentaba huir.

Patrick Kolasinski, abogado de Carlos Iván Mendoza Hernández, dijo en una conferencia de prensa que el hombre huyó porque temió por su vida.

“Fue muy claro en este punto: que retrocedió (su vehículo) porque intentaba huir, dado que le estaban disparando”, dijo el abogado, que se mostró preocupado por la salud del inmigrante, que ha sido sometido a varias cirugías.

Mendoza Hernández se dirigía al trabajo cuando fue interceptado por los agentes de ICE en la autopista.

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El DHS advirtió que sus oficiales efectuaron los disparos defensivos "para protegerse" a sí mismos, a sus compañeros agentes y al público.

Lyons también afirmó que el inmigrante era un miembro de la pandilla Calle 18 buscado en El Salvador en relación con un asesinato. Pero Kolasinski también disputó este jueves esas acusaciones contra su cliente.

El abogado del inmigrante negó que su cliente fuera miembro de alguna pandilla y mostró documentos que lo habían absuelto de una acusación que enfrentó en El Salvador, según información de The Modesto Focus.

Asimismo, describió al inmigrante como un hombre trabajador y amoroso con su familia.

Las autoridades migratorias han estado bajo el escrutinio público después de que agentes dispararon mortalmente contra dos ciudadanos estadounidenses en enero pasado en medio de los agresivos operativos en Minnesota.