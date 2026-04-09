Copa proyecta mayor expansión en 2026 con aumento de flota y hasta 420 vuelos diarios

"Para acompañar el crecimiento que estamos proyectando, seguimos enfocados en fortalecer los pilares que sostienen nuestra operación: una red de rutas sólida, una flota moderna y el desarrollo del talento que requiere una operación en expansión", dijo el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

En medio de "un entorno donde la competencia por la conectividad es cada vez mayor, mantener esa capacidad es fundamental para Panamá" y "ese enfoque" es el que "permite no solo crecer como aerolínea, sino también generar empleo, atraer más visitantes y ampliar nuestra contribución a la economía del país de manera sostenida".

Para finales de 2026, Copa Airlines proyecta alcanzar una flota de 121 aeronaves y "mantiene pendiente la entrega de 43 aviones Boeing 737 MAX, según su proyección hasta 2029", lo que permitirá aumentar la oferta de asientos y fortalecer las frecuencias regionales.

Además estima 420 vuelos diarios a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, conocido como el hub de las Américas por ser un importante centro de conexiones aéreas para el continente, así como transportar 20,9 millones de pasajeros.

Este año el programa 'Panamá Stopover' ampliará de los actuales 7 a 15 días la estadía permitida sin costo adicional en la tarifa para atraer a 250.000 visitantes, fomentando el turismo en el país con otros destinos más allá de la capital, entre ellos la ciudad de David, ubicada en la provincia de Chiriquí fronteriza con costa Rica.

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También Copa Airlines se proyecta este año en ser la primera aerolínea en Latinoamérica en ofrecer internet de alta velocidad mediante el sistema Starlink, una tecnología de baja latencia que permitirá a los pasajeros disfrutar de reproducciones en tiempo real, videojuegos y trabajo en la nube.

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, cuenta con una de las flotas más nuevas y modernas de la industria de Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX 9, que presta servicios en países de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe.