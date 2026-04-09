Delcy Rodríguez busca canales de comunicación "más directos" en su visita a Granada

El encuentro se celebró "bajo un clima de alta cordialidad y diálogo que se centró en establecer canales de comunicación más directos para robustecer la cooperación técnica y política en los años por venir", según la nota oficial.

Rodríguez encabeza una delegación integrada por el canciller, Yván Gil, y el viceministro para el Caribe, Raúl LiCausi, así como por los titulares de Hidrocarburos, Paula Henao; de Comercio Exterior, Johann Álvarez; de Pesca, Juan Loyo; y del Despacho de la Presidencia, Juan Escalona, según un vídeo compartido en X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, quien también la acompaña.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de tropas estadounidenses, también se reunió con la presidenta del Senado de Granada, Dessima Williams, y con el presidente de la Cámara de Representantes, Leo Cato, en la sede del Parlamento del país insular.

Según prensa del Gobierno venezolano, la visita "refuerza la voluntad de ambos países de establecer mecanismos de diálogo directo no solo entre Ejecutivos, sino también entre sus órganos Legislativos".

Además, señala que ambas naciones "coinciden en la aspiración de una mayor unidad latinoamericana y caribeña para afrontar desafíos globales y una estabilidad geopolítica que beneficie directamente a la calidad de vida de sus ciudadanos".

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La líder chavista visita Granada un año después de que ambos países firmaran una hoja de ruta para la cooperación bilateral hasta 2027 basada en la "complementariedad económica" y que abarca también áreas como el turismo y la educación.

En abril del año pasado, Maduro y el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, entonces de visita en Caracas, apostaron por una "nueva fase" de Petrocaribe, el programa de adquisición de crudo entre Venezuela y varios países caribeños y centroamericanos que se fundó en 2005 y quedó suspendido en 2019, cuando el actual presidente estadounidense, Donald Trump, impuso sanciones contra Caracas en su primer mandato (2017-2021).

Petrocaribe estipulaba un suministro de petróleo a precios flexibles y con facilidades de pago.