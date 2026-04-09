Diputados rusos se quejan de que los bloqueos de internet influyen en la campaña electoral

"Encontrar una forma de comunicarse es difícil. Algunos (electores) pueden encontrar una forma de comunicación alternativa, otros no. Algunos tienen problemas de internet, otros no tienen Wi-Fi y, en otros casos, las VPN no funcionan sin Wi-Fi", dijo el comunista Vladímir Isakov, vicepresidente del Comité de Política Juvenil de la Duma o cámara de diputados rusa.

Añadió que surgen dificultades a la hora de crear chats después de las reuniones con los votantes, y que ahora debatir cualquier tema o compartir archivos en Telegram lleva mucho tiempo.

También Andréi Kuznetsov, primer vicepresidente del partido Rusia Justa, reconoció que el bloqueo de Telegram crea dificultades para los parlamentarios.

La aplicación de mensajería "ha tenido y sigue teniendo una buena cobertura informativa", aseguró.

Kuznetsov afirmó que utiliza otras plataformas, incluida la aplicación de mensajería nacional MAX, pero que ninguna puede proporcionar la misma infraestructura informativa que Telegram.

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Mientras, Yevgueni Popov, vicepresidente del Comité de Política Informativa del partido del Kremlin, Rusia Unida, afirmó que la vida de los diputados "ha cambiado al igual que la de los demás ciudadanos" debido a los bloqueos.

Su correligionario Vitali Milónov señaló que muchos votantes aún le escriben por Telegram y se quejó a Vedomosti de que su canal en MAX tiene actualmente "muy pocos seguidores".

Rusia celebrará comicios legislativos el próximo septiembre.

Recientemente, el Comité Central Electoral dio luz verde a la propaganda electoral a través de Telegram, pese al bloqueo del servicio en el país, que funciona ahora solo con el uso de servicios VPN.

Según encuestas, si los comicios se celebraran el próximo domingo, el partido del Kremlin, Rusia Unida, obtendría en torno al 30 % de los votos.

Le siguen con un 10 % el ultranacionalista Partido Liberal-Demócrata (LDPR) y Gente Nueva, una formación creada hace apenas seis años.

Tanto LDPR como Gente Nueva han criticado recientemente los impopulares bloqueos de internet, algo les está ayudando a atrapar a nuevos seguidores, según expertos.