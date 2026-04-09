Emergencias alerta de que situación por las inundaciones en el sur de Rusia continúa tensa

"La situación en Daguestán sigue siendo tensa debido a las fuertes lluvias, que han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y la destrucción de edificios de vivienda, infraestructuras sociales y de servicios comunales", señaló en declaraciones a la agencia TASS.

La entidad añadió que un avión especial de Emergencias llevó a Daguestán una carga de ayuda humanitaria de más de 23 toneladas", que incluía bombas de agua, calentadores, sierras mecánicas y agua embotellada.

A su vez, el Ministerio de Transporte de la república indicó en su canal de Telegram que un total de 53 tramos de carreteras resultaron dañados por las inundaciones, nueve de los cuales continúan cerrados totalmente, nueve cerrados con posibilidad de ser bordeados, y 25 fueron restablecidos de modo temporal o definitivo.

En estas labores participan 70 obreros viales y 36 maquinarias pesadas.

El pasado martes el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó crear una comisión gubernamental para mitigar las consecuencias de las devastadoras inundaciones en el sur del país, que afectaron, en primer lugar, a la república de Daguestán.

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El ministro de Recursos Naturales, Alexandr Kozlov, informó, por su parte, que las autoridades meteorológicas han emitido una nueva alerta para el día 11 de abril y se espera “la tercera ola de las inundaciones” en la región, que ya dejaron seis muertos, según los últimos datos.

Desde el Ministerio de Sanidad informaron que las intensas lluvias inundaron las instalaciones de más de 40 centros sanitarios.

Las autoridades locales cifraron previamente en más de 15.000 a las personas que tienen derecho a recibir asistencia financiera del Estado como damnificados por el mal tiempo.

El Ministerio de Emergencias informó además que las fuertes inundaciones en el sur de Rusia y la amenaza del desbordamiento de un embalse habían obligado a evacuar a más de 4.000 personas en Daguestán.

Las fuertes lluvias llevaron también a la rotura del embalse de Gedzhuj, en la antigua localidad de Derbent.

En tanto, las redes sociales se han llenado de desgarradoras imágenes de las zonas afectadas por las riadas que publican los lugareños en un intento de atraer más atención hacia la situación.