Francia condena ataques israelíes en Líbano que "debilitan" la tregua entre EEUU e Irán

"Condenamos firmemente estos ataques masivos que han causado más de 250 muertos, que se suman a las 1.500 víctimas de este conflicto iniciado por Hezbolá contra Israel el pasado 2 de marzo", manifestó el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en una entrevista en la radio France Inter.

Barrot subrayó que estos bombardeos "resultan aún más intolerables porque debilitan el alto el fuego temporal que se alcanzó ayer entre Estados Unidos e Irán".

El ministro subrayó que el respeto de la tregua es una condición indispensable para su credibilidad y duración, e insistió en que el Líbano debe ser "imperativamente cubierto por este alto el fuego".

En este contexto, el jefe de la diplomacia francesa expresó la "plena solidaridad" de Francia con el pueblo libanés en esta jornada de duelo nacional y advirtió de que el país "no debe ser la víctima expiatoria" de las tensiones regionales.

"La destrucción del Estado libanés no acabará con Hezbolá, al contrario, podría reforzarlo", advirtió Barrot, quien recordó precedentes históricos como la guerra de 1982.

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Barrot defendió asimismo la necesidad de abrir "sin demora" una negociación global que aborde tanto el desarme de Hezbolá como las tensiones entre Israel y Líbano.

Además, en el marco de las negociaciones entre Washington y Teherán, el ministro de Exteriores francés reiteró que Irán debe cesar sus acciones desestabilizadoras en la región, renunciar a su programa nuclear con fines militares y dejar de apoyar a grupos armados, como Hezbolá.

"La guerra no ha resuelto ninguno de estos problemas y ha endurecido las posiciones", constató Barrot, al recordar que su país no participó en el conflicto iniciado el 28 de febrero pasado por Estados Unidos e Israel al considerar que no podía resolverse por la vía militar y alertó de que la situación regional es ahora "más inestable que antes".

Abogó igualmente por reforzar la seguridad en el estrecho de Ormuz, garantizar la libertad de navegación sin peajes, ya que es un "bien común de la humanidad", y avanzar en una posible misión internacional de escolta de navíos una vez se consolide la calma.

Barrot insistió en que "no hay vencedores" en esta guerra y subrayó que las principales víctimas son las poblaciones civiles, tanto en Irán como en otros países de Oriente Medio.

Finalmente, Barrot reafirmó el compromiso de Francia con el pueblo iraní, al que reconoció como "un gran pueblo que merece construir libremente su futuro", y llamó a redoblar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una paz duradera en la región.