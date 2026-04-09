Granada afirma que la visita de Delcy Rodríguez va a reforzar la "cooperación bilateral"

"Nuestras conversaciones de esta tarde se centraron exclusivamente en reforzar la cooperación bilateral entre Granada y Venezuela", precisó el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, en una rueda de prensa que ofreció con Rodríguez sobre los detalles de su reunión.

"Hemos abordado una serie de áreas transversales, que van desde la energía, la agricultura, la educación, el comercio, el turismo, el transporte y la logística y tenemos la intención de poner en práctica muchos de esos puntos mediante grupos locales específicos tanto por parte de Granada como de Venezuela", indicó Mitchell.

El mandatario granadino expresó su "satisfacción" por el resultado del encuentro y aseguró que espera poner en marcha lo antes posible las medidas que beneficiarán a ambos pueblos.

"La visita de hoy ha brindado la oportunidad de fortalecer los lazos diplomáticos, explorar áreas de interés mutuo y seguir fomentando alianzas que apoyen el desarrollo y la cooperación", concluyó Mitchell.

Por su parte, Rodríguez dijo que Granada es "un ejemplo" para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe por optar, a pesar de las dificultades, por "la soberanía y la autodeteminación" y está "contenta" tras la reunión porque ha reactualizado la hoja de ruta que Mitchell firmó con Nicolás Maduro.

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"Me satisface que podamos afianzar áreas de cooperación en educación que abarque materia de energía, de las ciencias, de los hidrocarburos, materias económicas y que podamos nosotros tener estudiantes de Granada en Venezuela y podamos hacer intercambio en materia de idiomas, profesores, eso incluye también el área de la salud", explicó la presidenta encargada de Venezuela.

Del mismo modo, mencionó que habrá una mayor colaboración en comercio exterior con rutas de transporte aéreas y marítimas y en el área de producción de alimentos, no solo bilateral sino también espera que estos acuerdos extrapolen a otros países del Caribe.

"Todos venimos del mismo mar", sentenció Rodríguez.

La líder chavista arribó a Granada un año después de que ambos países firmaran una hoja de ruta para la cooperación bilateral hasta 2027 basada en la "complementariedad económica" y que abarca también áreas como el turismo y la educación.

Nicolás Maduro y Mitchell, apostaron en abril del año pasado por una "nueva fase" de Petrocaribe, el programa de adquisición de crudo entre Venezuela y varios países caribeños y centroamericanos que se fundó en 2005 y quedó suspendido en 2019, cuando el actual presidente estadounidense, Donald Trump, impuso sanciones contra Caracas en su primer mandato (2017-2021).

Antes de la operación estadounidense que en enero llevó a la captura de Maduro, Washington solicitó a Granada instalar un radar militar en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop (MBIA), algo que el Gobierno finalmente no aprobó.

Asimismo, los granadinos salieron en ese momento a las calles en una protesta pacífica llamada 'Marcha por la paz' para instar al Gobierno a rechazar la solicitud estadounidense y no involucrar a la isla en las tensiones regionales.

Granada fue invadida en 1983 por Estados Unidos y otros países caribeños, que derrocaron el Gobierno militar de Hudson Austin y su alianza militar cubano-soviética.