Italia plantea la suspensión del Pacto de Estabilidad europeo si la crisis empeora

"Si la crisis en Oriente Medio llegara a experimentar un nuevo recrudecimiento, deberíamos plantearnos seriamente la cuestión de una respuesta europea, no muy distinta en enfoque e instrumentos a la que se puso en marcha para responder a la pandemia", ha sostenido Meloni esta mañana en una comparecencia parlamentaria.

De agravarse la guerra en Oriente Medio y su impacto en el mercado energético, la mandataria dijo que para la Unión Europea (UE) "no debería ser un tabú debatir una posible suspensión temporal" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el conjunto de reglas que limitan el gasto y endeudamiento de los Estados miembro.

"No una excepción para cada Estado sino una medida generalizada", apostó.

Por su parte, su ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, trató en Roma las repercusiones de la guerra en Oriente Medio con el comisario europeo de Mercado Interior, Stéphane Séjournée, y le trasladó "la conveniencia de reglas europeas flexibles".

Esta "flexibilidad", según informó después el Ministerio, solo se propondría para "impactos negativos específicos y temporales", especialmente en el ámbito energético.

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Más tajante ha sido el vicepresidente y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, que ha tildado al Pacto de Estabilidad de "camisa de fuerza" para los países europeos.

"La prioridad económica del Gobierno, ante el aumento del precio de los carburantes, es ayudar a empresas y familias en apuros superando el Pacto de Estabilidad", ha afirmado en un encuentro en la Asociación de la Prensa Extranjera.

Su partido ha también abogado por volver a comerciar petróleo y gas con Rusia, país del que Italia dejó de ser dependiente tras la invasión de Ucrania del 2022.