Kremlin confirma que Armada Rusa escoltó a buques de 'flota fantasma' cerca de Reino Unido

"Rusia se considera en derecho de defender sus intereses y sin falta tomará medidas para defender sus intereses", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin señaló que "en los últimos meses fuimos testigos de reiterados actos de piratería en aguas internacionales".

"Estos casos de piratería afectaron, entre otras cosas, a los intereses económicos de la Federación Rusa", dijo.

Según informó el periódico The Telegraph, la fragata de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa 'Admiral Grigorovich' escoltó a través del estrecho de la Mancha dos petroleros de la flota fantasma rusa, dos semanas después de que Londres prometiera detener todos los buques sancionados en aguas territoriales de Reino Unido.

Según el medio, la fragata rusa escoltó los petroleros Universal y Enigma, mientras era a su vez seguida por el buque Tideforce de la Flota Real Británica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 26 de marzo Londres autorizó a la Marina británica a abordar e interceptar buques de la llamada "flota fantasma" rusa que transiten por aguas del Reino Unido, en un intento de cortar "una vía clave de financiación" de la guerra en Ucrania.

Según Londres, cerca del 75 % del crudo ruso se transporta mediante esta red, sobre la que el Reino Unido ha impuesto sanciones a 544 embarcaciones.

El Ejecutivo británico sostiene que el cierre de sus aguas, incluido el canal de la Mancha, obligará a estos buques a optar entre rutas más largas y costosas o exponerse a ser interceptados.

Esta medida habría obligado a la "flota fantasma" rusa a evadir el estrecho de La Mancha durante varias semanas, según medios occidentales.