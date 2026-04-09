La India recibe un séptimo carguero de gas desde el Golfo tras el bloqueo de Ormuz

"El Green Asha, un buque de GLP con bandera de la India que ha cruzado con éxito el estrecho de Ormuz, ha atracado hoy en el muelle de líquidos de JNPA. El buque, su carga y todos los miembros de la tripulación se encuentran sanos y salvos", indicó la Autoridad Portuaria Jawaharlal Nehru (JNPA, por sus siglas en inglés) en X.

El navío cruzó el estrecho de Ormuz gracias a un acuerdo alcanzado entre la India e Irán para permitir el tránsito de buques.

El Green Asha llega tras semanas de escasez de GLP, un combustible ampliamente usado en las cocinas indias, lo que ha generado largas filas de abastecimiento e interrupciones en los servicios de comercios y hoteles.

Desde que inició la guerra en Oriente Medio, ya son siete los buques con bandera india que han logrado llegar al país tras cruzar el estrecho de Ormuz. El Gobierno de India priorizó el paso de aquellos cargados con GLP.

"Esta llegada pone de relieve la capacidad de las operaciones marítimas para funcionar en medio de condiciones geopolíticas complejas, al tiempo que garantiza el suministro constante de GLP esencial para la nación", celebró la JNPA.

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Tras conocerse el miércoles la tregua pactada entre Irán y EE.UU., el Gobierno indio pidió la reapertura del estrecho de Ormuz y afirmó que el cierre había "causado un sufrimiento inmenso a las personas y perturbado el suministro mundial de energía y las redes comerciales".

El Gobierno afirmó que todavía hay 16 buques de bandera india en el golfo Pérsico.