Volcán Shivéluch arroja columna de cenizas de casi siete kilómetros de altura

"Según los datos sismológicos en el volcán Shivéluch tuvo lugar un lanzamiento de cenizas a una altura de cerca de 6.600 metros sobre el nivel del mar, informó en su canal de MAX la filial del Servicio Geofísico de la Academia Rusa de Ciencias de Kamchatka.

El pasado 3 de abril este volcán lanzó una columna de cenizas a una altura de once kilómetros sobre el nivel del mar y obligó a las autoridades locales a declarar la alerta roja de peligro aeronáutico.

Días antes, el volcán lanzó otra nube de cenizas que cubrió cuatro localidades de la península.

El Shivéluch, de 3.200 metros de alturas y el más septentrional de Kamchatka, es estudiado con especial atención por vulcanólogos rusos y de otros países.

De acuerdo con las informaciones recopiladas, las erupciones del Shivéluch son difíciles de pronosticar porque en la mayoría de los casos han sido súbitas.

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Las erupciones de 1854 y 1964 por su magnitud fueron catalogadas de "catastróficas", aunque no causaron víctimas ni daños materiales.

Según vulcanólogos rusos, las erupciones del Shivéluch y de otros volcanes en esa zona nororiental de Rusia no suelen ser peligrosas porque se encuentran muy apartados de los poblados.

En la península de Kamchatka existen 68 volcanes alineados en un cordón de más de 700 kilómetros que acumula un 12 por ciento de la actividad volcánica del planeta.