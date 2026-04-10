Candidato presidencial peruano López Chau llama a acabar con corrupción y reformar Policía

El cierre de campaña del partido Ahora Nación congregó a varios miles de personas en la Plaza 2 de Mayo, en el centro histórico de Lima, donde Chau estuvo acompañado de varios de sus candidatos y artistas.

"Hemos caminado juntos, hemos llegado hasta aquí, ahora te toca a ti, tienes en tus manos el hacer justicia con tus manos, haz justicia este 12 de abril y expulsa la corrupción con tu mano", dijo López Chau junto a una gran bandera peruana frente a sus simpatizantes.

El símbolo del partido, un casco de construcción blanco, se repartió entre los presentes que vitorearon sin cesar "Que se vayan todos, todos los corruptos".

El economista y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) reiteró la idea de que estos comicios son entre el bien y el mal, en relación a las fuerzas mayormente conservadoras que han controlado el Ejecutivo y Legislativo los últimos años.

"La nación es el hogar. Cuando la nación está cohesionada, envuelta en cultura, valores y arte, se convierte en una nación encantada que impulsa las inversiones. Sin embargo, al analizar la realidad, encontramos una nación secuestrada", dijo el postulante.

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El candidato, que está en los últimos sondeos entre el quinto y séptimo lugar con alrededor de un 5 o 6 % de los votos, expuso ante la multitud que en su gobierno impulsaría la inversión en ciencia y tecnología, promovería las pensiones dignas y daría apoyo a los pequeños emprendedores.

El policía en retiro Harvey Colchado, candidato al Congreso con Ahora Nación, anunció que se reformará la Policía Nacional con policías honestos y echarán a los corruptos.

"Nosotros sí sabemos cómo combatir el crimen y extorsión con policías honestos, con eso vamos a reformar la Policía Nacional", dijo Colchado al recodar sus misiones contra los remanentes de la banda terrorista Sendero Luminoso y también al frente de operativos contra gobernantes corruptos.

"Vamos a sacar a los corruptos del poder, con tecnología, con un mayor gasto de inteligencia, los vamos a perseguir, los vamos a detener. Este 12 de abril, marquen los cinco cascos y retornemos la seguridad a las familias", agregó el coronel en retiro, conocido por dirigir una unidad de élite de la Policía contra la corrupción en el poder, al que sacaron luego de allanar la casa de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025) cuando todavía estaba en el cargo.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a las urnas para elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que en los últimos diez años han pasado ocho mandatarios en una sucesión de crisis políticas.