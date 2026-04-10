El candidato presidencial Nieto alaba a jóvenes de Perú por "crítica radical" a corruptos

Nieto, de 74 años, destacó que en su mitin, celebrado en una céntrica avenida de la capital Lima, podía ver entre los asistentes a "esa juventud que se ha echado a andar" y que encabeza "una revolución ética (...) para ganar la democracia".

El postulante, que marcha quinto en las últimas encuestas de intención de voto publicadas, le dijo a los jóvenes que cuando sean viejos "se acordarán de este momento y dirán 'yo estuve ahí'", dado que más de dos millones de electores votarán por primera vez en los comicios generales del domingo.

Además, Nieto también saludó la asistencia de los familiares y deudos de "todos aquellos que fueron asesinados" en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023.

"Están aquí pidiendo justicia y van a tener justicia", expresó el exministro de Cultura.

También se dirigió a los ciudadanos que iniciaron el camino de la migración a Lima, en los años 40 y 50, buscando empleo y libertad porque "huían de la hacienda cruel que los maltrataban".

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Nieto eligió el local de su partido en la céntrica avenida 9 de octubre, antes conocida como Paseo Colón, para dirigirse a sus simpatizantes, pero la organización no pudo levantar un estrado por prohibición de la Municipalidad de Lima y tuvo que hacer su última presentación desde un balcón.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a las urnas para elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que en los últimos diez años han pasado ocho mandatarios en una sucesión de crisis políticas.