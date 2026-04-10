El Gobierno de Perú desautoriza inicio de obras para explotar la mina de cobre Tía María

Mediante una resolución ministerial, el Ejecutivo peruano declaró nula una resolución anterior que había autorizado el inicio de operaciones y dispuso que el expediente sea reevaluado por la Dirección General de Minería (DGM).

El documento indica que el permiso original del proyecto, en el que la compañía estima invertir 1.100 millones de dólares, carecía de una debida motivación legal e incumplía disposiciones establecidas en el Reglamento de Procedimientos Mineros y en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Además, el Consejo de Minería señaló que no se desarrollaron adecuadamente aspectos técnicos clave del proyecto, como el cronograma de ejecución de actividades, para evaluar la viabilidad de la operación minera cuprífera.

Así, decidió que el proyecto retroceda al estado previo de evaluación para que la Dirección General de Minería vuelva a verificar si la empresa ha subsanado las observaciones técnicas pendientes.

La autorización otorgada en octubre de 2025 fue impugnada por la Municipalidad Provincial de Islay, que no aprueba el proyecto al afirmar que contaminará el terreno agrícola, lo que dio inicio a un proceso de revisión que ha derivado en la nulidad.

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Tras haber afrontado durante más de 15 años protestas sociales de los agricultores del Valle del río Tambo, en Arequipa, la empresa propiedad del Grupo México confirmó en noviembre el inicio de las obras, en las que planeaba invertir 200 millones de dólares en 2025 y 900 millones de dólares en 2026.

El director financiero de la minera Southern, Raúl Jacob, indicó en ese momento que las obras del proyecto minero comenzaron "gracias a una buena disposición de la población", y se espera que sus operaciones comerciales inicien durante la segunda mitad de 2027.

"Ya hemos empezado el proceso de construcción de Tía María. Y lo tomamos con mucho aprecio porque se ha podido empezar gracias a la buena disposición de la población de la zona", señaló Jacob en declaraciones publicadas por la revista Desde adentro, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El ejecutivo financiero de Southern confirmó que el 14 de octubre la empresa recibió el permiso con "la autorización final para pasar de lo que se llama trabajos previos a la construcción del proyecto" y reiteró que "afortunadamente" ven "una actitud muy positiva de la población".

El proceso de construcción de Tía María fue suspendido en 2019 debido a protestas sociales que derivaron en muertos y heridos, pero que se mantuvieron desde que en 2009 se anunció el proyecto por primera vez.