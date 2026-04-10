HRW condena ataques de Israel y advierte de aislamiento de residentes del sur del Líbano

La organización recordó en un comunicado que el miércoles el Ejército israelí lanzó más de un centenar de ataques contra el Líbano, incluso contra barrios densamente poblados de Beirut, lo que causó la muerte de al menos 303 personas y heridas a más de 1.150, según datos del Ministerio de Salud Pública libanés.

"Fue el día más sangriento en el Líbano desde la escalada de hostilidades entre Israel y Hizbulá el 2 de marzo", dijo HRW, en referencia al inicio del renovado conflicto entre el Estado judío y el grupo chií en el marco de la guerra contra Irán.

Por otra parte, la ONG denunció que los ataques israelíes, que han dejado inutilizables los puentes que cruzan el río Litani, en el sur del Líbano, amenazan con "aislar a decenas de miles de personas" del acceso de ayuda humanitaria, alimentos y atención médica.

De hecho, el mismo día de los ataques, las Fuerzas Armadas Libanesas informaron de la evacuación del puente Qasmieh, cerca de la meridional Tiro, el último punto de cruce principal hacia la zona al sur del río Litani que sigue operando.

HRW verificó contenido audiovisual que muestran la destrucción de una pasarela peatonal cercana al puente, por lo que el acceso quedó temporalmente interrumpido, mientras que ayer el Ejército israelí declaró haber atacado dos cruces clave sobre el Litani y acusó a Hizbulá de utilizarlos para el traslado de combatientes y armas.

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"Entre el 12 de marzo y el 8 de abril, las fuerzas israelíes destruyeron o dañaron gravemente de forma sistemática todos los puentes principales que conectan las zonas al sur del río Litani con el resto del país, dejando el puente de Qasmieh como el único cruce principal operativo", recordó la organización.

Los ataques también incluyeron bombardeos sobre nueve puentes que cruzan el río y su afluente, y algunos de ellos fueron atacados repetidamente, lo que limitó "significativamente la capacidad de los civiles para desplazarse con seguridad".

Ante esta situación, HRW instó a la comunidad internacional a "presionar a Israel para que no aísle a los residentes del sur del Líbano del resto del país y garantice que tengan acceso sostenible y predecible a la ayuda humanitaria" o para poder escapar de la zona.