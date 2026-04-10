Israel atacará ambulancias en zonas de evacuación en el Líbano, según OMS

“Tanto los trabajadores sanitarios como las instalaciones médicas y las ambulancias están protegidos por el derecho internacional humanitario”, señaló Abubak por vía telemática a los corresponsales acreditados ante la ONU en Ginebra.

Recordó que en casi cinco semanas de ataques israelíes en el Líbano han muerto más de 50 trabajadores sanitarios y otros 150 resultaron heridos, en algunos casos tras ataques a ambulancias en acto de servicio.

Abubak también señaló que la atención a los más de mil heridos asistidos en los hospitales libaneses tras los ataques masivos del 8 de abril ha precisado suministros médicos que en condiciones normales habrían durado tres o cuatro semanas, pero que en estos momentos de emergencia escasean.

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“Hay un riesgo potencial de escasez de material para traumatología, medicamentos, sangre y muchos otros materiales necesarios para la gestión de traumatismos”, señaló el representante de la OMS.

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“Los hospitales y el sistema sanitario en general están desbordados”, resumió Abubak, quien indicó que la agencia sanitaria de la ONU trabaja junto a sus socios para garantizar que los centros médicos mantengan sus existencias.