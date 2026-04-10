La huelga en Lufthansa lleva a la cancelación de cientos de vuelos en Alemania

El paro -que afecta oficialmente sólo a los despegues de la aerolínea Lufthansa desde Fráncfort y Múnich y a los de la filial Lufthansa CityLine desde Berlín y otros aeropuertos alemanes, pero también ha impactado indirectamente a vuelos con origen en otros países- comenzó a las 00.01 hora local de este viernes (las 22.01 GMT del jueves) y concluirá a las 22.00 horas (20.00 GMT).

La asociación aeroportuaria ADV partía, según Der Spiegel, de que en total se cancelarán más de 520 vuelos, pero según el operador del aeropuerto de Fráncfort, el más concurrido de Alemania, sólo allí se suspenden 570 vuelos entre aterrizajes y despegues, de acuerdo con la cadena regional Hessenschau.

En la mayoría de los estados federados concluyen este viernes las vacaciones escolares de Semana Santa, por lo que se espera que la huelga afecte también a viajeros que regresan a Alemania y cuyos aviones no han llegado a recogerlos debido a la huelga.

"Esta escalada es irresponsable. Máxime en un momento en el que lidiamos con retos geopolíticos como una evolución extrema de los precios del queroseno y gran incertidumbre para los próximos meses", declaró el miembro del consejo de Lufthansa Michael Niggemann en un comunicado.

La compañía informó el jueves de que, para minimizar las consecuencias de la huelga, ha preparado un plan de vuelos extraordinario, en el que otras filiales no afectadas por el paro, como Discover Airlines o Eurowings asumirán en la medida de lo posible desplazamientos adicionales.

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Otras aerolíneas del grupo, como Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines, Air Dolomiti e ITA Airways tratarán de utilizar aviones con mayor capacidad para acomodar a pasajeros cuyos vuelos se han suspendido.

El sindicato alemán UFO convocó a la huelga al personal de cabina del Lufthansa y de Lufthansa CityLine este miércoles, después de una votación en la que el 94 % de los afiliados afectados se pronunció a favor.

El objetivo es ejercer presión tras el fracaso de las negociaciones del convenio colectivo, después de que a lo largo de los últimos cinco meses la patronal haya indicado que no está dispuesta a avenirse a las demandas del sindicato, según éste.