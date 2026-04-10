Petróleos Mexicanos avisa que incendio en refinería Olmeca fue sofocado; no hay lesionados

En un mensaje en redes sociales, Pemex indicó que el incendio "se encuentra sofocado" y que el director de la petrolera estatal, Víctor Rodríguez, se trasladó al lugar para supervisar personalmente las labores.

"De manera preliminar no se reportan personas lesionadas", señaló la empresa.

Previamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había dicho en redes sociales que le incendio estaba controlado, luego de que Rodríguez, y el gerente de la refinería, Julio César Aguilar, le precisaron la ubicación del incendio en el complejo.

"El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado", indicó Sheinbuam en su mensaje.

"Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal. Pemex continuará informando a través de sus canales oficiales", añadió la mandataria.

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Mientras que Petróleos Mexicanos informó, también en redes sociales, que el incendio en la citada refinería estaba controlado y que el citado número de trabajadores especializados atendían la emergencia.

El incendio ocurre luego de que el pasado 17 de marzo, al menos cinco personas murieron, entre ellas una trabajadora de Pemex, producto de un incendio al exterior de la refinería Olmeca, en un predio de almacenamiento de hidrocarburos.

"Debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación", explicó la estatal en un comunicado.