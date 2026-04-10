Sheinbaum irá a España la próxima semana para asistir a reunión de gobiernos progresistas

“Voy a ir a Barcelona. El 18 (de abril), la próxima semana”, anunció la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La visita ocurre luego de que en meses recientes México y España han dado señales de distensión en sus relaciones bilaterales tras tensiones por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofrezca una disculpa por los agravios de la conquista con llamamientos a profundizar el diálogo histórico y político entre ambas naciones.

La gobernante mexicana señaló que la reunión fue una “idea original” del expresidente de Chile Gabriel Boric (2022-2026), y reveló que en ella estarán presentes los líderes de Colombia, Brasil, España y el de Uruguay, Yamandú Orsi.

“Fui invitada y ayer tomé la decisión de que sí íbamos a ir, o sea el 18 (de abril). En realidad, vamos un día y venimos al otro para poder estar el 18 en Barcelona”, precisó.

Esta será la primera vez que Sheinbaum visita España como presidenta de México tras asumir el poder en octubre de 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mandataria ha defendido en diversas ocasiones la solicitud de perdón impulsada desde 2019 por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), recordando la tradición mexicana de solidaridad con España, especialmente durante la República y el exilio causado por el franquismo.

Ante la falta de respuesta por Madrid, Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a su investidura en 2024, lo que provocó que el Gobierno español de no enviara a ningún representante al acto en un hecho sin precedentes y generó una crisis diplomática entre ambos países.

El mes pasado, el rey Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo “mucho abuso”, lo que Sheinbaum valoró como un “gesto de acercamiento” del jefe de Estado español aunque añadió que “hay que seguir trabajando” en el proceso de reconocimiento histórico.

Asimismo, la presidenta mexicana ha invitado al monarca español a asistir al Mundial de fútbol, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.