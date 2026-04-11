América Latina pierde inversión en educación desde la pandemia por covid-19, alerta la OEI

Jabonero en una conversación con EFE en la sede de la OEI en Asunción, la capital de Paraguay, donde la institución cumplió esta semana 25 años de labores ininterrumpidas, advirtió sobre la falta dinero para este sector.

"Yo es que ya como soy mayor, procuro no ser cínico (...), pero hace falta más inversión en educación, estamos perdiendo inversión en educación", insistió.

Jabonero, que ejerce como secretario de la OEI desde 2018 y fue reelegido en 2022 para un período que concluye este año, aseveró que la inversión en educación en la región latinoamericana, en promedio, pasó del 5,2 % del producto interior bruto (PIB) en los años anteriores a la pandemia a menos del 4 % en la actualidad.

Pero esta falta de fondos, que consideró uno de los mayores problemas de la educación latinoamericana, podría revertirse con mayor recaudación fiscal, sentenció.

"La presión fiscal en los países de América Latina es muy baja. Entonces, el mejor elemento de la democracia es la fiscalidad, pagar impuestos. Pagando impuestos haces democracia", afirmó.

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Además, indicó que con bajos impuestos "los ricos van a ser más ricos y no va a haber redistribución" de la riqueza, lo que, a su juicio, está afectando directamente a la educación.

"Y la falta de inversión en educación, es un problema que tenemos en la región muy importante", aseveró.

Jabonero también advirtió de que "millones de niñas y niños van con hambre a la escuela" y ven reducidas sus capacidades de educarse, una custión que, consideró, no tiene la visibilidad necesaria.

"Con hambre no se aprende, yo creo que tenemos cosas muy básicas que tenemos que atender y que son aquellas que las sufre la población más desfavorecida de la región (...) cuando se habla de evaluación educativa, que es un tema muy interesante, importantísimo, hay un montón de debates sobre sistemas estándares e indicadores, tal y cual. Bueno, sí, muy bien, pero la escuela está ahí y en la escuela lo que ocurre en la realidad no es eso", añadió.

Asimismo, reconoció que la región se apuntó "un logro" en materia de cobertura educativa, puesto que "ya prácticamente todos los niños de primaria y de básica" acuden a la escuela de manera regular.

"Pero a partir de ahí tenemos un reto de calidad, porque se han construido escuelas, miles de escuelas corriendo, y deprisa, se han contratado a millones de maestros corriendo (...) y ¿Eran los mejores maestros? No, era lo que había", sostuvo.

En este sentido, indicó que en muchos casos a los profesores les falta "muchísimo esfuerzo en formación".

De igual manera, Jabonero llamó a priorizar la educación presencial, especialmente en los más jóvenes, al señalar que esta modalidad "hace madurar a la persona".

"Cuando (los niños) están en el patio de recreo discuten, hablan, chillan, se contradicen, y todo eso forma parte de generar la personalidad", reflexionó, al tiempo que aseguró que los mayores beneficiados de la formación telemática son las empresas del ramo tecnológico, que han conseguido mayores ingresos con la venta de sus productos.

Por otro lado, Jabonero alertó sobre la polarización y crispación política en Latinoamérica, dos fenómenos que, opinó, están impulsados por el populismo.

En este sentido, indicó que el populismo se ha extendido en la región pese a sus "falsas promesas y discursos políticos muy frágiles", algo que consideró ocurrió por la "desafección de los ciudadanos a la democracia, porque los Gobiernos no han cumplido" sus promesas.

Es por ello que llamó a construir "todo aquello que sea diálogo" y "consenso" con "resultados" tangibles.