Corea del Norte envía un nuevo embajador a Bielorrusia entre crecientes vínculos

El embajador norcoreano, Ji Kyong-su, presentó sus credenciales ante Lukashenko el viernes y destacó el "nuevo capítulo" abierto en las relaciones bilaterales tras la visita a finales del pasado marzo del mandatario bielorruso al aislado país, según KCNA.

El envío de un nuevo representante de Corea del Norte, que desde 2016 mantiene presencia diplomática en Minsk, llega la misma semana en que Bielorrusia hizo pública su intención de abrir una embajada en Pionyang antes del 1 de agosto.

Durante una visita a Pionyang, Lukashenko firmó el 26 de marzo con el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, un acuerdo de amistad y cooperación entre ambos países.

El aislado régimen norcoreano ha reactivado en los últimos años, coincidiendo con la guerra en Ucrania, la cooperación a todos los niveles con Rusia y Bielorrusia. Minsk, al igual que Pionyang, ha sido uno de los principales apoyos militares y logísticos de Moscú en su invasión.