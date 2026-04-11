Culmina la primera ronda de negociaciones Irán-EE.UU. y podrían continuar mañana

Después del mediodía de hoy, en Islamabad, las delegaciones de alto nivel de Estados Unidos y la República Islámica comenzaron a negociar, con mediación del anfitrión Pakistán, una pronta salida al conflicto en Medio Oriente.

En principio, el objetivo de estas rondas fue obtener un cese prolongado de las hostilidades para luego firmar un acuerdo de paz.

La guerra comenzó en febrero pasado, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque contra Irán, que respondió con represalias contra intereses estadounidenses en Medio Oriente y en particular el cierre de facto del estrecho de Ormuz por donde transita más del 20% del suministro energético global.

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Dos rondas, hoy

La televisión pública iraní afirmó que hoy se celebraron dos rondas de negociaciones de paz entre la República Islámica y Estados Unidos, y una tercera tendrá lugar “probablemente esta noche o mañana” domingo, reportó AFP.

“Los expertos de ambas partes están intercambiando textos” para alcanzar un acuerdo de paz más allá del alto el fuego de dos semanas que entró en vigor el miércoles, precisó la televisión, que cita información “de una persona cercana a los negociadores” iraníes.

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Más temprano, dos altos cargos pakistaníes revelaron a la AFP bajo anonimato que hubo dos sesiones sucesivas en las negociaciones entre los dos países enemigos. Uno de ellos calificó de “cordial” el “ambiente general”.