El Gobierno de Italia interviene para limitar la presencia china en Pirelli

El Ejecutivo ha aprobado ese decreto usando su 'acción de oro' o 'Golden Power', que otorga al Estado italiano la potestad para intervenir en operaciones de mercado con empresas estratégicas.

La propia compañía de neumáticos ha confirmado este sábado este hecho en un comunicado en el que explica que los socios chinos de Pirelli no podrán designar más de tres consejeros y que no podrán ejercer los cargos de presidente o consejero delegado, entre otros.

El objetivo clave es proteger una tecnología de Pirelli denominada 'Cyber Tyre' (Neumático cibernético, en inglés), un tipo de rueda-sensor que recopila y transmite datos en tiempo real.

El Gobierno ha considerado estratégica a la compañía por ser el primer operador a nivel global en invertir en esta tecnología que, además, recoge informaciones sensibles como "el estado de los neumáticos", "los hábitos de los usuarios" o el estado del suelo.

"Además ha visto que ha evolucionado con el tiempo hasta poder ser considerada una tecnología habilitadora para diversos escenarios de uso de vanguardia, como el monitoreo de infraestructuras críticas, la simulación avanzada mediante la creación de la versión digital de elementos físicos y la conducción autónoma", afirma Pirelli.

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La china Sinochem Corporation es actualmente el principal accionista de Pirelli, con el 34 % de los títulos de este famoso fabricante de neumáticos, mientras que el 35,7 % está en manos de diversos inversores institucionales y el 26,2 % son del otro gran accionista, la empresa italiana Camfin.

Pirelli ya había sido objeto de una 'acción de oro' similar en el año 2023 ya que, en caso de que las compañías chinas se hicieran con su control total, correría el riesgo de no poder exportar sus productos a Estados Unidos.