Hamás aplaude el inicio de las conversaciones entre EE.UU. e Irán para terminar la guerra

"Hamás celebra el alto el fuego de dos semanas entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, así como el inicio de las negociaciones hoy en Pakistán para poner fin de forma completa e integral a la guerra y la agresión sionista-estadounidense", afirmó el grupo islamista palestino en un comunicado.

Hamás consideró que, a través de este conflicto de escala global, Israel "pretendía modificar el mapa político y geográfico de la región para asegurar su supervivencia y lograr el dominio absoluto".

"Sin embargo, la firmeza y la resiliencia de la República Islámica, tanto de su pueblo como de sus líderes, impidieron el logro de los objetivos sionistas-estadounidenses, lo que contribuyó al colapso del plan sionista", añadió Hamás, grupo afiliado al conocido como Eje de la Resistencia iraní, con el que Teherán ha buscado durante años expandir su influencia en la región y contrarrestar el poder de Israel.

El comunicado de Hamás concluye mostrando su confianza en el papel de Pakistán como mediador para conseguir la "reunificación de los países árabes e islámicos" ante lo que, para el grupo islamista palestino, es un intento de Israel de "crear discordia".

Esto se refleja, de acuerdo a Hamás, en "el comportamiento reiterado de la ocupación (Israel) de no respetar los acuerdos e intentar sabotearlos y frustrarlos, como se evidencia hoy con el acuerdo de alto el fuego en Gaza".

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Mientras, la delegación de EE.UU. para estas conversaciones ya ha llegado a Islamabad conformada por el vicepresidente, JD Vance; el enviado especial Steve Witkoff; y el asesor y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, además de representantes del Pentágono.

Estos aterrizan en Pakistán con el mandato de Trump de exigir la reapertura del Estrecho de Ormuz y garantías sobre el programa nuclear, bajo la amenaza de reanudar la ofensiva militar en dos semanas si no hay acuerdo.

Del lado iraní, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, quien encabeza la delegación de su país en las negociaciones, afirmó esta madrugada, a su llegada a Islamabad, que mantiene la "buena voluntad" para negociar, aunque recalcó su absoluta falta de confianza hacia Estados Unidos.

Además de Qalibaf, forman parte de la expedición iraní el ministro de Exteriores, Abás Araqchí; y el secretario del Consejo de Defensa de Irán, Ali Akbar Ahmadian, entre otras autoridades del sector militar y financiero.