Irán afirma que si EE.UU. prioriza sus intereses a los de Israel puede haber acuerdo

"Si negociamos en Islamabad con representantes de 'Estados Unidos Primero', es probable alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes y para el mundo", escribió en X el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, a unas horas de que comiencen las negociaciones entre las delegaciones estadounidense e iraní en la capital paquistaní.

Aref añadió, sin embargo: "Si nos enfrentamos a representantes de 'Israel Primero', no habrá acuerdo".

En ese caso, señaló que “inevitablemente Irán continuará su defensa con aún más firmeza que antes, y el mundo afrontará mayores costes”.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien encabeza la delegación de su país en las negociaciones, afirmó esta madrugada, a su llegada a Islamabad, que mantiene la “buena voluntad” para negociar, aunque recalcó su absoluta falta de confianza hacia Estados Unidos.

“Tenemos buena voluntad, pero no confiamos en Estados Unidos debido a las experiencias de las últimas conversaciones”, sentenció, en referencia a las negociaciones nucleares de 2025 y de enero pasado, que terminaron en ofensivas israelí-estadounidenses contra el país persa.

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Además de Qalibaf, forman parte de la delegación iraní el ministro de Exteriores, Abás Araqchí; y el secretario del Consejo de Defensa de Irán, Ali Akbar Ahmadian, entre otras autoridades del sector militar y financiero.

La delegación de EE.UU., a su vez, la conforman el vicepresidente, JD Vance; el enviado especial Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, yerno de Donald Trump, además de representantes del Pentágono.