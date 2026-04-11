Israel mata a 6 gazatíes en un puesto de control del campamento de refugiados de Al Bureij

Un dron israelí impactó contra personal de seguridad, afiliado a la autoridad política de Hamás en la Franja, cuando estaban desplegados en el perímetro de este campamento, ubicado en la gobernación de Deir al Balah, cerca de la mezquita Abu Madin, de acuerdo a las citadas fuentes.

La información no especifica si todos los fallecidos eran miembros del equipo de seguridad.

"Durante la noche (sábado), las tropas de las FDI atacaron una célula terrorista armada de Hamás que se acercó a la Línea Amarilla y planeaba ejecutar un ataque terrorista contra las tropas de las FDI en el futuro inmediato", dijerona EFE las Fuerzas de Defensa de Israel sobre el suceso.

Mientras, el portavoz de Hamás Hazem Qassem declaró que Israel "cometió hoy una horrible masacre al asesinar a seis civiles" en el marco de "una guerra genocida que continúa sin cesar, a pesar de las declaraciones engañosas sobre el cumplimiento del alto el fuego".

Por otra parte, tres personas resultaron heridas alrededor de las cinco de la mañana cuando otro dron israelí lanzó explosivos en el barrio de Bani Suheila, al este de Jan Yunis (sur de la Franja de Gaza), informó el Hospital Nasser de Gaza.

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En la Franja, la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras más de dos años de ofensiva israelí, ha reducido la intensidad de los bombardeos, pero ha cambiado poco la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes, que siguen desplazados, sin acceso a servicios básicos y bajo constante amenaza de violencia.

Los datos oficiales reflejan la magnitud de la crisis: desde el 10 de octubre, hace seis meses, se han registrado al menos 736 muertos y 2.035 heridos en ataques israelíes, incluidos al menos 180 niños, según el último recuento del ministerio de Sanidad vinculado al Gobierno de Hamás, que no incluye los fallecidos de la pasada madrugada.

Al menos 200 murieron cerca de la 'línea amarilla', frontera imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes al inicio de la tregua y desde donde aún operan grupos armados locales con la connivencia de Israel, que continúa controlando más del 54 % de la Franja, según denuncia un informe liderado por ONG como Oxfam y Save the Children.

En total, más de 72.000 gazatíes han muerto por los ataques de las FDI desde octubre de 2023.