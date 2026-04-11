Más de 500 personas detenidas en una protesta a favor de Palestine Action en Londres

En un mensaje en la red social X, la Met Police confirmó esta noche que sus agentes detuvieron a un total de 523 personas, con edades comprendidas entre los 18 y los 87 años, por mostrar apoyo a una organización proscrita durante el evento celebrado en la plaza londinense de Trafalgar Square.

Los más de 500 asistentes al acto, organizado por la asociación británica Defend Our Juries, participaban en lo que se denominaba una "vigilia pacífica" y se situaron en la emblemática plaza portando carteles en los que se podía leer: "Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action", para instar a levantar la prohibición contra el grupo propalestino.

Entre ellos, se encontraba el cantante principal del grupo británico de trip-hop Massive Attack, Robert del Naja, de 61 años, que también fue detenido.

Vídeos publicados por Defend Our Juries en redes sociales mostraban cómo los agentes arrestaban también a personas de avanzada edad, como el caso de Elizabeth Morley, de 80 años, que expresó: "Esto es absolutamente una comedia negra. Una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero. Asqueroso", mientras era escoltada por un puñado de agentes de Policía.

El Tribunal Superior de Londres declaró el pasado mes de febrero ilegal la prohibición por parte del Gobierno británico de Palestine Action en julio de 2025 y su consideración como "terrorista" al considerar que fue "desproporcionada", si bien se le dio la posibilidad al ministerio del Interior británico (Home Office) a recurrir el fallo.

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Tras el dictamen judicial, las autoridades policiales dijeron que no arrestarían a más personas por mostrar apoyo en público a Palestine Action, que ya superan las 2.800 desde julio de 2025, pero se retractaron semanas más tarde, al considerar que la ilegalización todavía seguía en vigor hasta el resultado de cualquier apelación.

"Palestine Action sigue siendo una organización proscrita y cualquier expresión de apoyo hacia ella constituye una ofensa penal", escribió la Met Police en X esta mañana.

Tim Crossland, cofundador de Defend Our Juries, criticó el cambio de parecer de la Met Police en un vídeo publicado por la asociación en redes sociales, donde también dijo que los arrestos de este sábado son un resultado de una "ideología descabellada y arraigada" que combina "el sionismo y el fascismo corporativo" y que está respaldada por el primer ministro británico, Keir Starmer.