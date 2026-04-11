Miles de cristianos asisten al ritual del Fuego Sagrado en el Santo Sepulcro de Jerusalén

Los fieles se agolparon en torno al Edículo (la estructura que alberga el sepulcro desde el que Jesús resucitó según el relato bíblico) portando velas que se encendieron con la llama que emerge de su interior, portada por el patriarca griego ortodoxo, Teófilos III.

El fuego de las miles de velas llevadas por los fieles iluminó la basílica, en la que fue una de las primeras imágenes tradicionales asociadas a las fiestas cristianas después de que la guerra con Irán limitara a asistencias mínimas o cancelara los eventos de la Semana Santa católica.

Los lugares santos de Jerusalén (la Explanada de las Mezquitas, para los musulmanes; el Muro de las Lamentaciones, para los judíos; y la iglesia del Santo Sepulcro, en el caso de los cristianos) reabrieron el jueves tras 40 días clausurados o sujetos a importantes limitaciones de asistencia con motivo del conflicto con la República Islámica.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) denunció este sábado agresiones por parte de la policía a fieles y los grupos de 'scouts' palestinos que participaron en el evento, así como las medidas tomadas por las autoridades israelíes para obstruir los accesos a la basílica.

"Es una flagrante violación del statuo quo legal e histórico vigente, de la libertad de culto y de la santidad de los lugares sagrados cristianos en la ciudad santa, y de los derechos del pueblo palestino y los creyentes del mundo", recoge el comunicado del Gobierno palestino.

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En imágenes difundidas por periodistas palestinos desde el interior de la Ciudad Vieja de Jerusalén se aprecia la tensión por el despliegue policial israelí en una de sus callejuelas, en la que los agentes llegan a empujar y agarrar violentamente a fieles allí agolpados.

En uno de los vídeos los agentes tumban y se llevan detenido a uno de los 'scouts' palestinos del grupo.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, las autoridades israelíes increparon a los scouts por portar la bandera palestina en sus uniformes e intentaron quitárselas.

"Esta agresión es una continuación en la política israelí extremista que apunta a la presencia cristiana palestina en la Jerusalén ocupada", continúa el comunicado.

Entre los cristianos católicos se generó un gran malestar el pasado Domingo de Ramos, cuando la Policía israelí denegó el acceso al Santo Sepulcro al patriarca latino, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, que se dirigía a oficiar una misa y una bendición privadas acompañado de otros tres representantes católicos.

La decisión generó tal indignación internacional que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tuvo que recular y permitir el paso a Pizzaballa los siguientes días, a pesar de que en un inicio trató de alegar que el veto se debió a que supuestamente se iba a superar el aforo máximo de 50 personas contemplado para el estado de alerta por la guerra con Irán.