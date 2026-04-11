Rosalía antes de Rosalía: de sus orígenes en Barcelona a un fenómeno musical mundial

Estas son algunas de las claves de sus orígenes y su trayectoria para entender a Rosalía antes de Rosalía, a partir de los testimonios de sus inicios en Barcelona recabados por EFE:

Rosalía nació el 25 de septiembre de 1992 en Sant Esteve Ses Rovires, una localidad de apenas 8.000 habitantes a unos 40 minutos en automóvil de Barcelona, ciudad a la que está muy vinculada.

Su madre, Pilar Tobella, la inscribió con solo cinco años en la escuela de danza Ses Dansa y en la entidad flamenca del pueblo. Allí acudía cada tarde, después de salir del colegio público La Roureda. Así empezó una formación que ahora le permite bailar de puntas en sus actuaciones.

"Si es que hay algún descubridor de Rosalía, esa es su madre, la primera en apostar por el talento de su hija", apunta el crítico Luís Troquel.

Y en un mercadillo dominical, Rosalía empezó a comprar sus primeras cintas de casete del artista flamenco Camarón de la Isla y nació su pasión por el género, según cuentan los periodistas Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra en el libro 'Buscando a Rosalía'.

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Según explica a EFE la alcaldesa de la localidad donde nació, Roser Brosed, la cantante de fama internacional es "un orgullo" de vecina, que ha "puesto en el mapa" este municipio.

Lo cierto es que hasta hace unos años, lo más conocido del pueblo era la viticultura y una prisión. Pero desde hace algo menos de un decenio, no hay duda de que es "el pueblo de Rosalía", aseguran los vecinos.

Con 16 años, comenzó a formarse en el Taller de Músics. Su director, Luís Cabrera, comenta a EFE que la artista tenía tanto interés por aprender que "machacaba a todo el mundo a preguntas", y no faltaba a ninguna clase de su doble programa de jazz y flamenco: "Mucha gente tiene talento, pero ella, además, hincaba los codos".

Parte de su primer rodaje profesional fueron actuaciones en pequeños bares del barrio barcelonés del Raval, como el Jazz sí. Allí tomaba el teléfono de los pocos que acudían en sus inicios a verla actuar para enviarles un recordatorio de cuándo volvería a cantar, cuentan Iborra y Rodríguez.

En 2016 empezó a actuar en el Tablao Carmen, donde la vio sobre los escenarios por primera vez El Guincho, que sería su productor en 'El mal querer'. Mimo Agüero, la directora del local, muestra a EFE entradas no vendidas de una de sus primeras actuaciones, cuando aún era una desconocida.

"Era la primera vez que ella tenía un concierto con entradas de pago, que no era gratuito. Y estaba muy emocionada, ayudó a diseñar los tiques, a poner precio...", explica la responsable del tablao.

Rosalía prosiguió su formación en la Escuela Superior de Música de la región de Cataluña. Su trabajo de fin de carrera fue la base para el trabajo de 'El mal querer'.

El periodista y entonces organizador del festival BCN Ciutat Flamenca, Luís Troquel, presentó a Rosalía a Raül Refree, con el que firmó su primer y menos conocido álbum: 'Los Ángeles'.

El festival Sónar de 2018 representó un antes y un después en la trayectoria de la artista. Fue en esa presentación de 'El mal querer', tras la colaboración de Rosalía con C. Tangana en el tema 'Antes de morirme', cuando se fijaron en ella críticos y productores internacionales.

Convertida en una estrella imparable, Rosalía viajó a EE.UU. para convertirse en 'Motomami', primero, y en la gloria de 'Lux', después.

¿Y quién es la persona más influyente en el ascenso de Rosalía? Los biógrafos Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra lo tienen claro: "La persona más influyente en el éxito de Rosalía es la propia Rosalía. Es su mayor valedora, su mayor productora, la máxima responsable de su éxito".