Activistas independientes confirman dos nuevos feminicidios en Cuba

El primero de estos casos fue víctima de un hecho violento familiar, que involucró la muerte de Yarisleidis Saavedra Hernández, de 26 años, por parte de su padre.

Según detallaron en sus redes sociales las ONG, el agresor se suicidó tras el hecho, considerado por ambas organizaciones “un conflicto con rasgos claros de violencia machista”.

De acuerdo con el recuento de ambas plataformas, los hechos sucedieron en el hogar de Saavedra el pasado 7 de abril en Las Maravillas, San Juan y Martínez, territorio perteneciente a la provincia de Pinar del Río, al oeste de la isla.

La segunda víctima es Maylén Fernández Soriano, igualmente de 26 años, quien murió también el 7 de abril, a manos de su pareja en su hogar en el poblado de San Juan, en Jesús Menéndez, Las Tunas, al centro de Cuba.

En sus redes sociales, las activistas denunciaron que, en el caso de Fernández, los “lamentables hechos acaecidos fueron en presencia del pequeño hijo en común de Maylén y su agresor”.

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Estas dos ONG añadieron que están investigando otros 11 posibles feminicidios cometidos en 2026, así como otros casos del año pasado.

La plataforma feminista independiente Alas Tensas afirmó este jueves que la situación crítica en Cuba contribuye a una mayor desprotección de las mujeres y las niñas frente a la violencia de género, y exigieron la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

La coordinadora del Observatorio de Género de Alas Tensas, Yianelys Núñez, al presentar en las redes sociales el informe de 2025 sobre la violencia de género en Cuba, señaló que en este periodo se intensifica la crisis humanitaria con los apagones, la escasez de agua, de recursos básicos, el deterioro del sistema de salud y de las instituciones de asistencia

En 2025 se reportaron 40 desapariciones de mujeres y niñas, 26 de ellas fueron localizadas con vida, seis corresponden a personas que aparecieron muertas. De este registro 12 eran menores de edad, según el informe.

Según el texto, predominaron los agresores que fueron parejas (22) o exparejas (18) de las víctimas, para un 83,3 % y existe "una concentración significativa" de los hechos vinculados al ámbito doméstico -30 de ellos (62,5%)-, aunque también en escenarios abiertos.

El Gobierno cubano ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas han denunciado la falta de acciones concretas, de la prevención al apoyo a las víctimas.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender y confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas.