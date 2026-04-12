Antonio Banderas lleva al puerto de Málaga un espectáculo de danza con 600 bailarines

El espectáculo pudo verse en el Muelle Uno, ante el museo Centro Pompidou, como parte del Festival Internacional de Danza Tip Toe, que impulsa Banderas en su ciudad natal.

El objetivo es "sacar las artes escénicas a la calle, sacarlas de los escenarios y ponerlas al servicio de los ciudadanos", justificó el artista español.

Formaron el grupo estudiantes, profesores y profesionales de la danza de toda la región de Andalucía, en particular de la provincia de Málaga, que mostraron uno de los ejercicios fundamentales del ballet, que exige disciplina, trabajo y dedicación, y aporta "belleza y elegancia", informó el Teatro del Soho, propiedad de Banderas.

En la presentación de Tip Toe hace unos días, el actor resaltó que, desde el inicio del Teatro del Soho, quería "incluir la danza como una de las artes escénicas que debían formar parte".

A su vez, Lacarra valoró la colaboración con Banderas como "un regalo de la vida inesperado".

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"No hay muchos festivales de danza en este momento porque hay pocas personas a nivel institucional que quieran hacer el esfuerzo, y hace falta que alguien como Antonio Banderas, con esa pasión por las artes escénicas, acepte el gran reto", resaltó Lacarra.