El Kremlin descarta prolongación de la tregua pascual tras su expiración esta medianoche

"La operación militar especial continuará una vez expire la tregua, hasta que (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski se arme de valor y asuma su responsabilidad", en alusión a la retirada de sus tropas del Donbás, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en declaraciones a la televisión pública rusa.

Peskov insistió en que Moscú desea "una paz sólida", que sólo llegará cuando Rusia "alcance los objetivos que se marcó desde el principio" de la campaña militar en febrero de 2022.

"Estoy se puede hacer literalmente hoy. Pero Zelenski debe adoptar la decisión conocida por todos. Y tan pronto como se adopte, entonces todo entrará en un cauce pacífico", señaló, aunque Kiev se ha negado hasta ahora a replegar sus tropas y plantea congelar la actual línea del frente.

El portavoz subrayó que, en realidad, la discrepancia entre ambos bandos se reduce, "efectivamente, a unos pocos kilómetros" cuadrados.

"A grandes rasgos, queda por liberar el 17-18 % de la república popular de Donetsk. Y eso significará alcanzar la frontera administrativa" de la anexionada región ucraniana de Donetsk, explicó.

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Peskov insistió en que el alto el fuego que entró en vigor a las 16.00 horas del sábado es "un gesto humanitario" del presidente ruso, Vladímir Putin, ya que la Pascua "es una festividad sagrada para rusos y ucranianos", aunque fue Zelenski el primero en pedir una tregua para que los fieles pudieran acudir sin riesgo a los servicios religiosos.

En cuanto a las violaciones de la tregua, explicó que Putin ordenó al ejército que estuviera atento "en caso de posibles provocaciones" y recordó que el pasado año ocurrió lo mismo.

El Ministerio de Defensa de Rusia acusó este domingo al ejército ucraniano de cometer casi 2.000 violaciones del alto el fuego, en su mayoría al lanzar drones de vigilancia sin carga explosiva.

"Hasta las 7:00 AM (4:00 AM GMT) se habían registrado 2.299 casos de infracciones al alto el fuego. En concreto: 28 acciones de asalto enemigas, 479 bombardeos de artillería, 747 ataques con drones kamikaze Lancet y Molniya y 1.045 ataques con drones FPV", denunció el Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

No obstante, durante este periodo no hubo ataques con misiles, bombas aéreas guiadas o drones de tipo Shahed, agregó.

Medios ucranianos como Ukrainska Pravda destacaron entre otros incidentes que en la noche del sábado al domingo tres sanitarios resultaron heridos cuando un dron ruso impactó contra una ambulancia en Sumi, en el norte del país, según confirmó el jefe de la administración militar regional Oleg Grigorov.

Mientras, los gobernadores de las regiones fronterizas de Bélgorod y Kursk denunciaron ataques enemigos con drones y artillería.

Éste es el cuarto alto el fuego desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022 entre rusos y ucranianos, cuyas negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos están estancadas desde hace casi dos meses debido al conflicto en Irán.