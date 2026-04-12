Fiscalía acepta cancelar audiencias de Netanyahu para esta semana en su juicio corrupción

La decisión se anunció en un comunicado, difundido por el diario Haaretz, y se refiere a las sesiones de declaración que tenía programadas para los próximos días en su juicio por corrupción.

Netanyahu solicitó formalmente el pasado 30 de noviembre al presidente de Israel, Isaac Herzog, el indulto en este proceso en el que ha obtenido repetidamente el apoyo de su socio Donald Trump. El presidente estadounidense ha insistido incluso a Herzog, que aún no ha tomado la decisión, para que opte por amnistiar a su primer ministro.

Antes de la guerra con Irán, el primer ministro israelí llegó a comparecer en la corte tres veces por semana en este juicio que, desde su inicio en 2024, se ha afanado en aplazar alegando repetidamente que tenía reuniones diplomáticas de alto nivel que atender o cuestiones que solventar relacionadas con la brutal ofensiva de sus tropas en Gaza, lo que desembocó en varias ocasiones en ausencias ante el tribunal.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos ‘1.000’ y ‘2.000’, por fraude y abuso de confianza, y el ‘4.000’, considerado el más grave y sobre supuestos favores del primer ministro -cuando aún era ministro de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable.