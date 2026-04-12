La cárnica brasileña MBRF comienza a exportar carne bovina a Arabia Saudita

A través de un comunicado al mercado, la compañía informó la firma de una adenda al contrato de seguridad alimentaria que mantenía con la Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (Salic), subsidiaria del fondo soberano de Arabia Saudita.

Mediante esta cláusula, la cárnica duplica los volúmenes de exportación de productos de aves previstos originalmente en el acuerdo firmado en mayo de 2024 e incluye la venta de carne bovina al país árabe.

En el segmento de aves, el suministro anual pasa de 300.000 a 600.000 toneladas, mientras que en carne bovina se estableció un cupo de hasta 270.000 toneladas al año.

La empresa, que es el resultado de la fusión entre Marfrig y BRF, afirmó que este incremento refuerza la alianza estratégica que mantiene con Arabia Saudita, cuyo enfoque es "fortalecer la seguridad alimentaria" en el país árabe.