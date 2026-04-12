La OEA afirma que existe una "importante afluencia de ciudadanos" a elecciones en Perú

Tras visitar la votación que se celebra en el complejo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la OEA señaló en un mensaje en la red social X que "observa una importante afluencia de ciudadanos ejerciendo su derecho al voto” en estas elecciones generales 2026.

En ese sentido, el jefe de la MOE, Víctor Rico, destacó "el compromiso de la ciudadanía" peruana y animó a los peruanos "a seguir acudiendo a las urnas con convicción democrática".

El retraso en la instalación de mesas electorales en varios locales de Lima, sobre todo en la zona sur de la capital peruana cercanas al centro de reparto del material electoral, generó quejas ciudadanas, duras críticas de todos los sectores sociales e incluso la alerta de fraude sin aportar pruebas, lanzada por el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga.

Medios locales informaron que en varios locales de votación en distritos como Lurín y San Juan de Miraflores, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que ya no se iba a poder votar por la falta del material electoral, lo que generó las protestas de decenas de ciudadanos reunidos a las afueras.

La misión de la OEA, que es encabezada por el boliviano Rico, comenzó esta semana su despliegue final en Perú, con un equipo técnico integrado por más de 90 observadores y especialistas provenientes de 22 países.

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El organismo remarcó que los especialistas harán "un análisis exhaustivo e integral" de áreas como organización, tecnología, justicia, financiación y violencia electoral, así como de la participación política de las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, las campañas, medios y comunicación digital.

Cuando haya concluido la jornada de votación, la OEA presentará sendos informes preliminares con sus hallazgos y recomendaciones para fortalecer el proceso electoral del país andino.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas este 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, lo que implica la Presidencia y sus dos vicepresidencias, un Parlamento bicameral con 60 senadores y 130 diputados, además de cinco representantes para el Parlamento Andino.