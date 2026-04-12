Mueren cuatro personas en un ataque paramilitar contra un mercado en el sur de Sudán

En un comunicado, la organización afirmó que "cuatro personas, entre ellas una mujer y dos niños, murieron y otros civiles resultaron heridos cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido y su aliado, el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N), atacaron un mercado en Dilling", sin detallar la cifra de personas heridas.

"Atacar mercados y zonas civiles constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario y refleja un desprecio por la vida de los civiles", agregó.

La Red de Médicos Sudaneses expresó su "profunda preocupación por los repetidos ataques contra civiles e infraestructura civil, especialmente dada la deteriorada situación sanitaria y la falta de recursos médicos necesarios para atender emergencias".

También hizo un llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias para que "tomen medidas urgentes" para presionar a los líderes de las FAR a fin de que cesen estos ataques, garanticen la protección de los civiles y faciliten la entrega de ayuda médica y humanitaria a las zonas afectadas.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) iniciada el 15 de abril de 2023 ha sumido al país en la peor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU, y de acuerdo con estimaciones de Estados Unidos unas 400.000 personas pueden haber perdido la vida durante el conflicto.